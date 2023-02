Sobe para 44 número de mortos por chuvas em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP) confirmou na manhã desta terça-feira (21) o número de 44 mortes causadas pelos temporais que atingiram o litoral norte paulista no último fim de semana. Os desaparecidos, segundo ele, somam entre 30 e 40 pessoas. Os trabalhos de busca e resgate foram reforçados com a ampliação do número de profissionais nas equipes.

Tarcísio agradeceu o apoio da Marinha no amparo às vítimas dos desastres e no fornecimento de seis aeronaves e um hospital de campanha. O próximo passo, de acordo com o governador, é preparar embarcações que chegarão na quarta-feira (2) às praias para deslocar vítimas em via marítima.

A região da praia Barra do Sahy, em São Sebastião, ficou ilhada por causa dos temporais. Nesta manhã, segundo Tarcísio, helicópteros começaram a chegar com alimentos e água para auxiliar a população.

O governador de São Paulo também informou que há no momento 2,5 mil pessoas desabrigadas. O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil distribuem nesta terça 7,5 toneladas de doações de itens de ajuda humanitária às vítimas. A primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, participam da entrega dos itens.