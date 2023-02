Estudantes do Ensino Fundamental voltam às aulas nesta quarta-feira

As atividades do Ensino Fundamental de Porto Alegre recomeçam nesta quarta-feira, 22, com o início do ano letivo para 35,6 mil alunos matriculados em 56 escolas. Além das atividades curriculares previstas, diversas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, com o objetivo de construir novas aprendizagens e repor conteúdos necessários à formação adequada dos estudantes de diversas idades.

“Buscamos promover acolhimento aos gestores escolares, aos professores e, consequentemente, à comunidade escolar. Esperamos um ano letivo de muitas expectativas, garantindo o direito das aprendizagens de todos os alunos da rede municipal de ensino”, diz a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa.

As aulas para 28,1 mil crianças das escolas de Ensino Infantil iniciaram no dia 8 de fevereiro. No total, são 69,1 mil matrículas na rede municipal.