Carnalopo leva foliões à rua na Cidade Baixa em Porto Alegre

Sem o mesmo número de blocos que iam às ruas antes da pandemia da Covid-19, o Carnaval de Porto Alegre está menor neste ano, mas nem por isso menos animado.

Neste domingo (19), o Bailinho da Lopo, na rua Lopo Gonçalves, no bairro Cidade Baixa, reuniu milhares de pessoas. A concentração teve início às 15h, na esquina com a rua José do Patrocínio, e se estende até as 22h. A animação ficou por conta do bloco Ziriguidum Batucada Social e da cantora Roberta Moura, junto com a banda Samba Clube. Além do Carnalopo, neste domingo teve o Carna Fuga, na rua Álvaro Chaves, 61, no bairro Floresta; o Carnaval do Bom Fim, na rua Bento Figueiredo, e o Samba de Carnaval, na Coronel Genuíno esquina com Fernando Machado, no Centro.