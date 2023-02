Estudantes do Ensino Fundamental de Porto Alegre voltam às aulas na quarta-feira

As atividades do Ensino Fundamental de Porto Alegre recomeçam nesta quarta-feira (22), com o início do ano letivo para 35,6 mil alunos matriculados em 56 escolas. Segundo o site da prefeitura, além das atividades curriculares previstas, diversas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, com o objetivo de construir novas aprendizagens e repor conteúdos necessários à formação adequada dos estudantes de diversas idades.

“Buscamos promover acolhimento aos gestores escolares, aos professores e, consequentemente, à comunidade escolar. Esperamos um ano letivo de muitas expectativas, garantindo o direito das aprendizagens de todos os alunos da rede municipal de ensino”, diz a secretária municipal de Educação, Sônia Rosa.

As aulas para 28,1 mil crianças das escolas de Ensino Infantil iniciaram no dia 8 de fevereiro. No total, são 69,1 mil matrículas na rede municipal.

Alfabetiza+POA – Busca assegurar a aprendizagem e a alfabetização na idade certa em turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, atendendo a mais de 7 mil estudantes. Estão envolvidos cerca de 300 professores alfabetizadores, que, por sua vez, recebem formação e incentivo para atingir os objetivos.

RecomPOA – Direcionado a estudantes do 3º ao 9º ano, prevê ações nas escolas para recompor habilidades perdidas por conta da suspensão das aulas durante a pandemia. Participaram do programa 3,2 mil professores e serão beneficiados 26,3 mil alunos.

Correção de fluxo – Propõe diminuir a distorção idade/ano dos estudantes para cerca de 450 estudantes e 110 professores.

Ação Educativa - Com o objetivo de garantir a segurança viária da comunidade escolar, o mascote Azulito, da Escola Pública de Mobilidade, da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), estará presente na volta às aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porto Novo, no bairro Rubem Berta, a partir das13h. Os agentes de fiscalização de trânsito e transporte da EPTC estarão no local para orientar a circulação. O objetivo é conscientizar sobre as boas práticas para a redução de acidentes e o autocuidado no trânsito.