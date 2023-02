Obra de extensão de redes de água no Morro da Cruz chega à fase final

A obra de extensão de redes de água no Morro da Cruz, executada pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), está em fase de conclusão. As melhorias na região se iniciaram em fevereiro do ano passado.

Entre as benfeitorias, estão o aumento da pressão no bombeamento do reservatório de água cota 200 e a distribuição de caixas de água para os locais mais afastados da rede, que não possuíam ligações regulares. Em agosto foi dada a largada para a obra de extensão de redes para implantação de 550 novos ramais de água.

A rede formal de água já existia na região, sendo atendida pelo reservatório cota 200 – que fica 200 metros acima do nível do Lago Guaíba. Para atender a população que fica no topo do morro e que era abastecida de forma precária, o Dmae implementou dois novos reservatórios.

O conjunto A está na cota 212, com capacidade de reservação de até 50 mil litros de água, localizado no Recanto do Bugre. O conjunto B atende a cota 238, também com reservação de até 50 mil litros e fica próximo da Estância Pasqualetto.

“São aproximadamente 6 mil metros de novas redes que estão sendo assentadas na região para atender os novos 550 ramais. Essas ligações eram irregulares e, com a implementação do projeto, será possível garantir o abastecimento de forma adequada para a população. Já estamos em fase final de execução, realizando a lavagem parcial da rede e já colocando em operação ”, explica o diretor-geral do Demae, Maurício Loss.