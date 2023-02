Projeto Bota-Fora, do DMLU, atende dez comunidades de Porto Alegre nesta semana

O projeto Bota-Fora, promovido pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), realiza o serviço em dez comunidades de Porto Alegre desta terça-feira (21) até a sexta-feira (24). A ação ocorre a partir das 8h.

A iniciativa surgiu de ações semelhantes realizadas esporadicamente pelo DMLU e tornou-se uma atividade permanente, que tem o objetivo de auxiliar a população a fazer o descarte de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos.

A recomendação aos moradores dos locais atendidos é que os materiais sejam disponibilizados em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das Unidades de Destino Certo (UDC) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade.

Programação por comunidades

21/02 – Terça-feira: Nossa Senhora do Brasil (Santa Tereza), Tronco 1 (Santa Tereza), Mariano de Matos (Santa Tereza), Teresina (Medianeira);

22/02 – Quarta-feira: Varejão (Lami), Santo Antônio (Lami);

23/02 – Quinta-feira: Morada do Bosque (Santa Rosa de Lima), Vitória da Conquista (Rubem Berta), Amazônia (Rubem Berta);

24/02 – Sexta-feira: João Pessoa (Partenon).