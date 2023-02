Campanha "Verão sem Machismo" alerta sobre violência contra as mulheres

A campanha “Verão sem Machismo” orientou a população nas praias de Torres e Capão da Canoa neste sábado (18) sobre a urgência de combater a violência contra as mulheres e meninas. A caminhada iniciou durante a manhã na Praia Grande, em Torres. Um grupo, que carregava bandeiras e vestia camisetas com a escrita “Violência contra mulher não”, entregou material informativo e conversou especialmente com os homens sobre o problema. À tarde, foi a vez de dialogar com quem estava na beira-mar em Capão da Canoa.

A campanha “Verão sem Machismo” ocorre desde 2018. Neste ano, a blitz foi organizada pelo mandato do deputado estadual Adão Pretto Filho (PT), que participou da ação. “Nós precisamos conscientizar e engajar os homens nesta causa, por uma sociedade com mais paz, igualdade e respeito com as mulheres. O não de uma mulher é não, e isso precisa ser reforçado neste momento de festa. Não podemos aceitar os números estarrecedores que a segurança pública nos traz”, ressalta o deputado.

Segundo a Polícia Civil, os feminicídios tiveram alta de 10,4% em 2022 no estado, totalizando 106 mortes, 10 a mais do que em 2021. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que, somente em janeiro, já foram registrados nove feminicídios, 192 estupros e 1.989 agressões com lesões corporais no Rio Grande do Sul – desses, 14 estupros e 128 agressões ocorreram em municípios do Litoral Norte. Além disso, em todo o estado, 15,8 mil mulheres pediram medidas protetivas apenas em janeiro, o maior número da série histórica, que iniciou em 2017.