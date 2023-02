Após movimento intenso, trânsito na Freeway em direção ao Litoral diminui

A manhã de sábado (18) registrou grande fluxo de veículos na Freeway rumo ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O trânsito ficou mais lento em vários momentos, principalmente nas proximidades das praças de pedágio. A CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia, chegou a liberar o acostamento para desafogar o trânsito, mas no início desta tarde a operação foi encerrada, voltando a ser proibido trafegar pelo local.