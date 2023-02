Piscinas públicas, Orla do Guaíba e parques são opções para quem curte o Carnaval em Porto Alegre

Quem ficou na Capital durante os dias de Carnaval tem opções de lazer gratuitas, como cinco piscinas públicas em diversas regiões de Porto Alegre; as praias do Extremo-Sul da cidade, com destaque para o Lami, e ainda áreas verdes como o Parque Farroupilha, Marinha do Brasil e Parque Moinhos de Vento à disposição.

Parques

A cidade tem excelentes áreas verdes, preservadas e repletas de equipamentos de lazer. Do Parque Chico Mendes, no bairro Mario Quintana, até o Pontal do Estaleiro, recém-inaugurado, há outros locais como Parque Moinhos de Vento, Germânia, Marinha do Brasil e a Redenção, onde a natureza é exuberante e é possível realizar várias atividades ao ar livre.

Orla do Guaíba

São seis quilômetros de orla revitalizada, à beira do Lago Guaíba. Ao longo do trajeto, é possível caminhar apreciando a bela paisagem ou aproveitar uma das 29 quadras esportivas do trecho 3. As quadras podem ser utilizadas também à noite, já que o local é iluminado com lâmpadas LED e monitorado com câmeras de segurança. É necessário fazer agendamento no site https://agendamento.procempa.com.br/?orgao=ORLA3. O complexo também conta com a maior pista de skate da América Latina, com 6.268 metros quadrados, de uso livre para skatistas e patinadores.

Praia do Lami

Conforme o mais recente relatório de balneabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), a Praia do Lami tem dois pontos com águas próprias para banho: o Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de guarda-vidas) e o Posto 3 (avenida Beira Rio, em frente ao nº 510).

Piscinas públicas

Administradas pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, estarão fechadas somente no dia 20, segunda-feira, para limpeza da água. Os locais contam com professores, coordenadores e estagiários que orientam e garantem a segurança dos frequentadores. Para acessá-las, é preciso fazer uma carteirinha. Basta levar em uma das unidades o documento de identidade com RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Menores de idade precisam de autorização fornecida assinada pelos pais ou responsável.

Endereços:

Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima) - rua São Nicolau esquina Camoati, Passo da Areia – Banhos das 15h às 18h.

Centro de Comunidade da Vila Floresta (Cecoflor) - rua Irene Capone Santiago, 290, Jardim Floresta – Banhos das 14h30 às 17h30.

Centro da Comunidade Parque Madepinho (Cecopam) - rua Arroio Grande, 50, Cavalhada. Banho B, das 14h às 15h45, e Banho A das 16h às 17h45 (Banho A familiar, adultos e crianças e Banho B, Jovens e adultos).

Centro Esportivo da Vila Ingá (Cevi) - rua Papa Pio XXII, 350, Vila Ingá. Banho das 14h às 18h.

Centro de Comunidade da Vila Restinga (Cecores ) - rua Economista Nilo Wulff, s/nº. Banho B das 14h às 15h45 e 16h às 17h45 Banho A (Banho B, a partir de 14 anos e adulto, e Banho B menor de 14 anos com responsáveis).