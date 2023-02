Método menos invasivo de implante salva mais pacientes cardíacos

O implante de válvula aórtica por cateter (TAVI, do inglês Transcatheter Aortic Valve Implantation) é um procedimento realizado no Brasil desde 2008 para tratar a estenose de válvula aórtica, que atrapalha a circulação do sangue. Essa doença é mais comum em pacientes idosos, e consiste na calcificação da válvula, que pode ser tratada de duas formas.

“Acima dos 65 anos considera-se a possibilidade de TAVI, e a partir dos 80, é a primeira escolha”, afirma o professor de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e coordenador de cardiologia do Hospital de Clínicas, o cirurgião cardiovascular Eduardo Saadi.

Em pacientes mais jovens, com menos de 65 anos, é preferível que seja feito o transplante de maneira tradicional, com a substituição da válvula calcificada por uma artificial, biológica (de boi ou porco) ou mecânica. Esse procedimento requer anestesia geral, corte no peito e a recuperação demora mais de um mês.

Já o TAVI é menos invasivo. Um cateter é colocado através de um pequeno corte na artéria transfemoral e chega até o coração. O risco é menor e a recuperação muito mais rápida, com dois dias de internação costumando ser o suficiente. Para monitorar o funcionamento da prótese é preciso uma ou duas revisões ao ano. Com um simples eletrocardiograma o profissional já consegue avaliar o desempenho.

Contudo, o TAVI não é indicado para pacientes jovens por causa da sua duração, ainda indefinida. “Até 8 anos de prótese, a durabilidade é igual às válvulas biológicas, mas é preciso fazer mais estudos, pois o TAVI ainda é um procedimento recente, começamos a fazer no Brasil em 2008”, defende Saadi.

Mas em casos específicos, o procedimento pode ser realizado em um paciente jovem “Em caso de um transplante artificial com erro, pode-se colocar TAVI dentro dessa prótese que degenerou. E se houver erro no implante de válvula aórtica por cateter, é possível realizar o procedimento novamente e colocar outro dentro do antigo”, explica o professor.