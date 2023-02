Confira as principais atrações do Carnaval no Litoral Norte do Estado

Em Arroio do Sal, a celebração do Carnaval fica por conta da competição entre escolas de samba. O evento acontece na Avenida do Samba e para ter acesso às arquibancadas, será cobrado somente 2kg de alimentos não perecíveis no sábado, 18/02, e no domingo, 19/02. As escolas de samba e blocos participantes são: Gigantes da Orla, Saímos Sem Querê, Festeiros de Rondinha, Turma do Funil, Bloco não é não! e Clube Amigos Malandros de Arroio do Sal. A cidade é a única do litoral norte gaúcho a fazer desfile de escolas e competição.

Para te ajudar a escolher o programa certo para o seu folião, nós separamos as principais atividades de cada cidade que divulgou as atrações de Carnaval este ano. Segundo a prefeita de Balneário Pinhal e presidente da Associação dos Município do Litoral Norte, Marcia Tedesco, a expectativa é que, com os evento, a população das cidades, no mínimo, dobre. "Estamos muito otimistas", garantiu. Confira abaixo a agenda das cidades.

Se você já está botando as malas no carro para pegar a estrada rumo ao Litoral Norte do Rio Grande do Sul, pode esperar cidades com programações completas para curtir a maior festa do Brasil. Com 90% da rede hoteleira ocupada e expectativa de lotação máxima até o fim do feriado , as praias gaúchas, por meio das prefeituras, se prepararam para receber o público nos centros e na beira-mar. Este é o primeiro Carnaval sem nenhum tipo de restrição e tem deixado turistas e comerciantes animados.

Em Capão da Canoa a folia acontece em diversos pontos, incluindo Capão Novo, onde, nesta sexta-feira (17), já tem festa com a atração Suit 14 a partir das 22h. A festa segue no dia 18 de fevereiro com o Capão Folia, com apresentações de Pepper Pop + Samba Zen no Largo do Baronda, às 19h, e Praça Avezon (Avenida Beira-Mar ao final da Avenida Central), a partir das 21h. No dia 18 também Carnaval em Curumi, com Cézar e Zéu, a partir das 20h, no SAPEC. Já o Carnatexas acontece nos dias 18, 19 e 20, à partir das 23h, na Rua Maracanã, em Arroio Teixeira. No dia 19, tem Carnaval Kids, a partir das 15h.

Nas praças de Xangri-Lá as apresentações das bandas fazem o carnaval nos dias 18, sábado, e 19, domingo. As bandas Bibiana Bolacell + e Doce Desejo; e Bernardo Rigo + Douglas Braga se apresentam, respectivamente, na Praça Rainha do Mar e Ramiro Correa. No dia 19, os Danadões ficam na Praça Rainha do Mar e Situasamba, Relax e Sambazen também fazem show na P. Ramiro Correa. Binho Ribeira e banda e Lily tocam na Praça Central de Altântida.

Imbé

Jornal do Comércio, Conforme informado pelo Jornal Cidades, do Imbé vai ter folia todos os quatro dias . Na sexta-feira, a Avenida Albatroz recebe, a partir das 22h, a dupla Leandro Valim & Rafael. A noite termina com a apresentação do Grupo Doce Desejo, a partir das 23h30min. No sábado, a folia está marcada para Santa Terezinha. O agito acontece na Rua Edith de Lourdes e fica por conta da Banda do Beco e do Bloco do Tatá, a partir das 22h. No domingo, a Avenida Mariluz recebe, às 22h, o Grupo Geração - Geração Folia. A partir de 1h, a animação será conduzida pelo DJ Bolt.

Por fim, na segunda-feira, o Grupo Geração - Geração Folia e o DJ Bolt voltam a se apresentar, dessa vez no palco montado junto ao Guia Corrente, também a partir das 22h.

Tramandaí

Tramandaí preparou uma programação especial com o retorno do CARNALEGRIA 2023, que acontece de sexta (17) até terça-feira (20), em Oásis do Sul, Nova Tramandaí e Avenida Beira Mar em Tramandaí. Entre as atrações estão DJ Laux, DJ Carioca, Banda Dejavu, Banda Montagem, Banda Vip Show, Banda Biss, Escola de Samba Soares e diversas atrações. Mais informações no site da prefeitura

Cidreira

Cidreira vai ter até trio elétrico! Mas a sexta-feira (17) começa com shows do DJ o Batata e Jacson Garcia, a partir das 23h na concha Acústica. No sábado (18), a partir das 23h, tem arrastão de Carnaval com Trio Elétrico Carnafolia na Avenida Mostardeiro e show de Carnaval Lily e Banda na concha Acústica, à 0h. No dia 19, domingo, o carnaval é das crianças no bairro Costa do Sol, às 15h e na concha, a partir das 17h30. A partir das 21h tem desfile dos blocos na Av. Mostardeiro e show de carnaval Pagode do Zico na concha Acústica, à 0h. Segunda também tem folia com blocos e apresentações. Confira a programação completa aqui

Balneário Pinhal

Balneário Pinhal programou um grande festejo de Carnaval com diversos blocos e escolas de samba na sede e no distrito de Magistério. No dia 18, se apresentam Bloco Vermelhão, Bloco Amigos do Parque 7, Bloco Retalhos de São Miguel, Escola de Samba Acadêmicos do Pinhal. Já no dia 19, domingo, Bloco Rodoviários, Bloco Peregrinos da Noite, Bloco Participação, Bloco das Virgens e tem até baile de Carnaval. No dia 20/02 tem carnaval infantil. Em Magistério tem desfile de avenida e apresentação da banda Situasamba. Confira a programação e os horários de apresentação aqui

Xangri-lá