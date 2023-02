Quase 9 mil famílias estão ameaçadas de despejo no RS, aponta levantamento

O Rio Grande do Sul tem 8.844 famílias sob risco de despejo, de acordo com registros do Mapeamento Nacional dos Conflitos pela Terra e Moradia, da Campanha Despejo Zero. A cidade com maior número de casas ameaçadas é São Leopoldo (3.089), seguida por Porto Alegre (2.759). Os dados são desta quinta-feira (16).

O Estado contabiliza ao todo 44 conflitos mapeados, sendo a Ocupação Justo, localizada em São Leopoldo, o maior deles, com 2.500 famílias ameaçadas de despejo. Esses números, entretanto, podem estar subnotificados.

No País, o RS é o sétimo estado com maior número de famílias sob risco de despejo. De acordo com o levantamento, a maioria das famílias nessa situação fica localizada em São Paulo (63.781), seguido por Amazonas (29.672) e Pernambuco (21.661). Ao todo, o Brasil tem 987.692 pessoas atingidas, sendo 651.877 (66%) negras e 592.615 mulheres (60%), além de 168.895 crianças e 165.932 pessoas idosas (dados de 14 de fevereiro).

Desde junho de 2020, quando a campanha Despejo Zero foi lançada, identificou-se no Brasil pelo menos 36.717 grupos familiares que foram vítimas de despejo, de acordo com dados do dia 14 de fevereiro.