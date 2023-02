Campanha alerta para infecções sexualmente transmissíveis no Carnaval

A Campanha de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), lançada nesta sexta-feira (17) pelo Ministério da Saúde defende a curtição da folia de Carnaval com responsabilidade e segurança. Segundo a pasta, o alerta vale para qualquer tipo de IST, como, HIV, HPV, herpes genital e sífilis.

As IST são causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos transmitidos por meio do contato sexual oral, vaginal e anal sem o uso de preservativos, que são distribuídos gratuitamente pelo SUS, e com uma pessoa que esteja infectada.

A terminologia infecções sexualmente transmissíveis passou a ser adotada em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis (DST) porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas.

Vacinação

O Ministério da Saúde reforçou ainda que, apesar da melhora no cenário epidemiológico da Covid-19 no País, o Carnaval 2023 ainda ocorre em um momento de pandemia e a recomendação é que todos busquem as unidades de saúde e completem o ciclo de imunização.

Atualmente, mais de 19 milhões de brasileiros estão com a segunda dose do esquema vacinal primário atrasada; 68 milhões estão em atraso com a primeira dose de reforço; e pouco mais de 30 milhões, com a segunda dose.