Estado terá temperatura mais amenas pelos próximos dias

A temperatura permanecerá mais amena no Rio Grande do Sul pelos próximos sete dias. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico 07/2023, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.

No decorrer da sexta (17), o deslocamento de uma frente fria vai provocar chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados. No sábado (18) e domingo (19), a presença de uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com temperaturas amenas em todas as regiões e mínimas inferiores a 10°C em diversas localidades.

Na segunda (20) e terça-feira (21), o ingresso de ar quente e úmido manterá a elevação das temperaturas, com maior variação de nuvens e pancadas de chuva, típicas de verão, nos setores Norte e Nordeste. Na quarta-feira (22), o tempo seco vai predominar em todo o Estado, com temperaturas próximas de 35°C na maioria das regiões.

Os totais de precipitação previstos deverão oscilar entre 10 e 20 mm na maioria das localidades. Nas faixas Norte, Nordeste e no Extremo Sul, os volumes deverão variar entre 20 e 35 mm.