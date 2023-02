RS tem 88 pontos próprios para banho e dois impróprios

Conforme o penúltimo boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2022/2023, divulgado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) nesta sexta-feira (17), o número de pontos considerados como próprios para banho se mantém em 88. Do total de 90 locais monitorados em 43 municípios, apenas dois estão impróprios: Nova Palma – Balneário Atílio Aléssio – Rio Soturno e Balneário Pedro Osório – Rio Piratini.

O último boletim com os dados das análises das águas será divulgado na próxima sexta-feira (24), no site e nas mídias sociais da Fepam. Além disso, os veranistas podem consultar os resultados pelo web aplicativo do Sistema de Balneabilidade.

Os avisos de local próprio ou impróprio ficam fixados em placas informativas nos pontos de coleta e análise da água. As coletas e análises são realizadas pelo laboratório da Fepam em parceria com a equipe da Regional nos balneários do Litoral Norte. O Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep) realiza as análises e coletas nos balneários da praia do Laranjal e a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), nos demais balneários contemplados pelo programa.