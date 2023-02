Governo federal confirma reajuste de 25% a 200% nas Bolsas de pesquisa

O governo federal oficializou nesta quinta-feira (16) o reajuste nas bolsas de pesquisa, que varia de 25% a 200% entre bolsas de graduação, pós-graduação, iniciação científica e Bolsa Permanência. Segundo o governo, os novos valores passam a vigorar a partir de março.

As bolsas de mestrado e doutorado, que não tinham qualquer reajuste desde 2013, terão variação de 40%. No caso do mestrado, o valor sairá de R$ 1,5 mil para R$ 2,1 mil. No doutorado, de R$ 2,2 mil para R$ 3,1 mil. Já nas bolsas de pós-doutorado, o acréscimo será de 25%, com aumento de R$ 4,1 mil para R$ 5,2 mil.

O governo também vai recompor a quantidade de bolsas oferecidas. No caso do mestrado, em 2015 havia 58,6 mil bolsas, número que caiu para 48,7 mil em 2022, redução de cerca 17%. Agora, a estimativa é de que sejam ofertadas 53,6 mil bolsas nessa modalidade.

 Mestrado:

De R$ 1.500 para R$ 2.100

 Doutorado:

De R$ 2.200 para R$ 3.100

 Pós-doutorado:

De R$ 4.100 para R$ 5.200

 Iniciação científica no ensino médio:

De R$ 100 para R$ 300

 Iniciação científica no ensino superior:

De R$ 400 para R$ 700