Vacina bivalente já pode ser aplicada em idosos no Estado

Os municípios gaúchos já podem começar a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos com 70 anos ou mais nos postos de saúde. Na última terça-feira (14), o Rio Grande do Sul iniciou a nova etapa da imunização, restrita aos idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). A prioridade segue para os idosos institucionalizados, mas o excedente de doses que cada município tiver recebido pode ser aplicado nesse segundo grupo.

A campanha em âmbito nacional começa oficialmente no dia 27 de fevereiro. O sistema de informações nacional só poderá ser abastecido a partir desta data. A recomendação do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) é de restringir a aplicação de doses da vacina bivalente em um ou, no máximo, dois postos de saúde por município.

"Até o dia 27, cada município vai precisar realizar um controle próprio das vacinas aplicadas, para só depois repassar ao sistema de informações do Ministério da Saúde", explica a diretora do Cevs, Tani Ranieri.

"Quanto antes a população de 70 anos estiver vacinada, nós estamos dando a proteção individual e a proteção coletiva, ou seja, cuidando das pessoas e evitando a covid", afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. "É fundamental que os municípios mantenham esse registro interno, para que as vacinas aplicadas até aquele momento sejam devidamente contabilizadas para a cobertura vacinal da nossa população e que cada um tenha seu efetivo registro no ConecteSUS", salientou.

Até agora, a Secretaria da Saúde já recebeu e distribuiu 257,5 mil doses bivalentes. A expectativa, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, é que o Rio Grande do Sul receba um total de 1,2 milhão de doses até 1 de março. Depois disso, segue a entrega periódica de vacinas bivalentes, ainda sem cronograma definido.

A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus. "Ela protege contra as duas maiores variações da Ômicron, que são de maior preocupação e registraram o maior número de casos na última grande onda a nível nacional. Por ser mais específica, essa vacina tem maior potencial de desenvolver imunidade, principalmente naquelas pessoas que de alguma maneira tem um sistema imunológico mais enfraquecido", enfatizou a diretora Tani. Para receber essa dose, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra covid-19, composto pelas duas primeiras doses ou dose única das vacinas monovalentes.

Etapas

Fase 1: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos de idade;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.