RS tem 176 escolas em situação de urgência para obras de infraestrutura

O governo do Rio Grande do Sul informou, nesta quinta-feira (16), que 176 escolas do Estado estão em situação de urgência para realização de obras de infraestrutura. Dessas, duas serão interditadas, e os alunos, temporariamente transferidos para outros espaços locados. Para resolver o problema, o governo anunciou um novo aporte de R$ 30 milhões para o programa Agiliza, que consiste no repasse de verba extraordinária para que as próprias escolas possam executar obras e reparos de baixa complexidade. Serão R$ 27 milhões distribuídos entre todas as escolas e R$ 3 milhões extras para as escolas classificadas em situação de urgência. No nível intermediário, estão 1.898 escolas, que apresentam necessidades de maior complexidade, como reformas elétricas e hidráulicas e obras paralisadas. Já na classificação complementar, há 138 escolas que apresentam demandas de baixa complexidade, como manutenção de piso e calçadas e reparos em quadras de esporte, portas e janelas. Além disso, 99 escolas não tiveram necessidades declaradas pelas direções. Na mesma coletiva de imprensa, o governador Eduardo Leite com a participação da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, de forma presencial, e das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, por meio de videoconferência, tornou público o novo plano de gestão das escolas. A nova estratégia elaborada para a transformação do ambiente escolar tem como premissa a visão da escola em sua totalidade, mudando a prática do atendimento por demandas isoladas. O governo, a partir de agora, tem como objetivo resolver todos os problemas de forma integrada, em um trabalho transversal e apoiado também nas informações vindas da comunidade escolar, segundo informações oficiais. “Há uma mudança no procedimento. Antes, uma escola lançava uma demanda e o Estado dava curso para aquele pedido sem que houvesse um olhar integrado para a escola. Agora, ao receber uma demanda, serão verificadas as outras necessidades para que sejam agregadas ao processo”, disse o governador Leite. Confira a lista completa das escolas em situação de urgência: Col Estadual Inácio Montanha

