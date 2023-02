Santa Casa de Porto Alegre revitaliza centro cirúrgico

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre inaugurou, nesta quinta-feira (16), a nova estrutura revitalizada e moderna do Centro Cirúrgico Ambulatorial. O espaço, no Hospital Dom Vicente Scherer, é destinado para procedimentos de baixa complexidade e cirurgias plásticas. Com disponibilidade de agendamento para pacientes particulares e de convênios, o espaço conta uma sala de recuperação com 21 leitos.

O Centro Cirúrgico Ambulatorial conta com oito salas cirúrgicas, equipadas conforme padrões de qualidade e segurança. "Além de equipamentos e recursos de ponta, a nova estrutura reforça um compromisso da instituição de oferecer a melhor experiência para nossos pacientes em todas as etapas de atendimento, sempre mantendo um olhar centrado no cuidado desde a admissão no serviço até a alta", destacou o diretor Médico e de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Antonio Kalil.

O espaço oferece atendimento especializado com avaliação pré-operatória, exames, procedimentos cirúrgicos e acompanhamento pós-operatório em um só local, além de toda a segurança do ambiente hospitalar completo. O Núcleo de Cirurgia Plástica realiza desde cirurgias das pálpebras e nariz, rejuvenescimento facial, redução de mama ou implante de prótese mamária até cirurgia plástica pós-bariátrica e lipoaspiração.