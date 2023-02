Programa gratuito de qualificação para alunos da rede pública do RS abre inscrições

A sétima edição do programa sabi+ Cidadania e Tecnologia está com as inscrições abertas para a qualificação gratuita para estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul. As inscrições vão até o dia 4 de março e a aula inaugural ocorre no dia 6 de março, às 14h.

As aulas serão no formato virtual, nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h. No cronograma estão previstos encontros sobre o mundo do trabalho e da tecnologia, virtudes profissionais, entre outros temas. Também, a cada semana, estão confirmados profissionais que irão conversar com os estudantes sobre suas trajetórias.

O objetivo é atuar na formação de jovens talentos para o mercado de trabalho atual, oferecendo conteúdos diversos e complementares para seu desenvolvimento enquanto profissionais. Desde o seu lançamento, há dois anos, o projeto formou mais de 150 jovens, que seguem sua jornada de aprendizado na SABI, recebendo mentorias especializadas no programa sabi Habilidades para o Futuro.