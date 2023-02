Período de férias e Carnaval exigem cuidados para prevenir a dengue

Com a chegada do período de Carnaval, as viagens são comuns entre moradores de Porto Alegre. Como a cidade enfrenta um aumento na infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, é recomendado que sejam adotadas medidas preventivas antes de viajar e no retorno à cidade.

É preciso eliminar qualquer foco de água, escovando a parede dos recipientes que são utilizados em quintais e podem acumular água depois de um período de chuva, por exemplo. Caso possível, resguardar esses materiais em locais protegidos do relento. É importante lembrar que as fêmeas desse mosquito põem os ovos na parede de recipientes, e não na lâmina de água. Assim, os ovos ficam aderidos ao local da postura e, depois de alguns dias, estarão prontos para eclodir quando entrarem em contato com a água.

Verificar se calhas estão limpas, sem acúmulo de folhas, se ralos pluviais estão secos, descartar objetos inservíveis do jardim ou quintal são medidas recomendadas. Também é importante observar se o local de destino nas férias está com transmissão viral ou tem casos confirmados de alguma das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.

Havendo confirmação de transmissão viral ou alta infestação vetorial, a recomendação é de uso de repelentes corporais (específicos para cada faixa etária ou condição de saúde).

O diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), Fernando Ritter, enfatiza que a preocupação é que os viajantes retornem a Porto Alegre infectados e sejam picados pelos mosquitos vetores, cuja população está muito alta, contaminando-os. A partir deste momento, pode iniciar uma transmissão viral na cidade, com aumento exponencial de casos.

“Durante a viagem ou no retorno a Porto Alegre, é importante que as pessoas estejam atentas aos sintomas e, na dúvida, procurem (ou sejam levadas a) um serviço de saúde. As arboviroses (doenças transmitidas por insetos) são doenças de notificação compulsória”, lembra Ritter.

De acordo com o Boletim Informativo da Secretaria Estadual da Saúde, em 2022 o Estado registrou 66.779 casos de dengue confirmados, dos quais 37.955 na região de abrangência da 1ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), que inclui Porto Alegre.

Os dados do BI da dengue indicam que a Capital teve 7.319 notificações de suspeitas, das quais 4.651 confirmadas (3.915 contraídos no município, ou seja, autóctones), 30 seguem em investigação e 719 casos são inconclusivas. Quatro óbitos ocorreram na cidade decorrentes da dengue. A Vigilância Epidemiológica da Capital ainda trabalha com a análise de casos de 2022, podendo haver alteração os números finais.