Inmet alerta para risco de temporais na Fronteira Oeste do RS na quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para o risco de chuvas moderadas a fortes no Rio Grande do Sul a partir da madrugada desta quinta-feira (16). A Fronteira Oeste gaúcha pode ter temporais acompanhados de queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h entre as 3h da madrugada e as 8h de quinta.