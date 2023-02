Chuvas amenizam o calor, mas estiagem permanece forte no Estado

A forte onda de calor registrada nos últimos dias no Rio Grande do Sul chegou ao fim nesta terça-feira com a chuva, acompanhada de algumas tempestades pontuais. Nesta terça e na segunda-feira, os termômetros chegaram a marcas muito próximas aos 40 graus em Porto Alegre e algumas cidades do Estado. As temperaturas extremas foram causadas por uma bolha de calor, conforme explicou a MetSul Meteorologia.

Contudo, o verão do ano anterior foi mais quente, já que a população sofreu com quinze dias seguidos de sensação térmica de 40 graus na Região Metropolitana.

A trégua no clima será sentida nas cidades. Entretanto, as chuvas só refrescam o solo momentaneamente. Para repor a umidade do solo das plantações, é preciso temperaturas amenas e constância de dias chuvosos, o que não está previsto para este verão. "Acredito que a gente só vai poder falar que a estiagem acabou no outono ou inverno", prevê a meteorologista Estael Sias. A estiagem ocorre quando há um longo período sem precipitação.

Desde novembro de 2022, o Rio Grande do Sul está em situação de deficit hídrico. As chuvas ocorreram abaixo do esperado, principalmente nas regiões Oeste e Sul, mas também na Região Metropolitana e no Litoral. As temperaturas se mantêm altas não apenas durante o dia, mas também nas madrugadas, acima dos 24 graus, o que configura a onda de calor.

O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e pesquisador de Climatologia e Mudanças Climáticas entre a Antártica e o Sul do Brasil, Francisco Aquino, afirma que "a falta de precipitação torna o verão castigante do ponto de vista ambiental, orgânico das pessoas e das plantações."

Ele reforça que o fenômeno La Niña, presente no Estado pelo terceiro ano consecutivo, somado às mudanças climáticas, é o que está causando o prejuízo recorde e a estiagem histórica. Aquino explica que já é possível prever que as tendências de estiagem forte, temperaturas extremas, inundações, granizo e ondas de calor serão intensificadas até 2050.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a expectativa é que a partir desta quarta-feira a temperatura seja mais amena e no final da semana volte a chover. Uma grande massa de ar frio vinda da Argentina deve trazer noites de temperatura amena no período do Carnaval. Contudo, as chuvas isoladas e breves não devem causar um grande efeito na estiagem, para isso seria necessário maiores índices de precipitação.