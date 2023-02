Funcionários de terceirizada que atende Prefeitura da Capital e TJRS entram em greve

Os tele operadores da terceirizada Alô Serviços Empresariais decretaram, nesta segunda-feira (13), estado de greve. Os funcionários atendem ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e à Prefeitura de Porto Alegre, por meio do canal 156 e do SAMU da Capital. O motivo da paralisação é o frequente atraso nos pagamentos de salários e benefícios. Na manhã de hoje, houve uma mobilização em frente ao TJ-RS contra a situação precária dos trabalhadores.