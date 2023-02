43% dos médicos do Rio Grande do Sul estão em Porto Alegre, aponta CFM

Dados divulgados pela nova plataforma da Demografia Médica do Conselho Federal de Medicina (CFM) revelam que o Rio Grande do Sul possui 33.630 médicos registrados, correspondendo à quarta maior densidade de médicos no Brasil, atrás apenas do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Apesar da grande quantidade de médicos no estado, 43% dos profissionais estão concentrados na capital. Esse dado é considerado preocupante pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers). Para o presidente da entidade, Carlos Sparta, a má distribuição é reflexo da falta de incentivos para a fixação de profissionais em municípios do interior.

Segundo Sparta, não há, atualmente, um plano de carreira que permita aos médicos atender no interior com qualidade, remuneração adequada, acesso à estrutura. Ele afirma ainda que falta a possibilidade de aperfeiçoamento profissional nas cidades menores.

Outros dados

O levantamento realizado pelo CFM aponta ainda que 66% dos médicos gaúchos são especialistas; 53% são homens e 47% mulheres. 15% possuem entre 30 e 34 anos, revelando que os profissionais que exercem a medicina no Rio Grande do Sul são cada vez mais jovens.