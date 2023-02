Escolas particulares retomam às aulas nesta segunda-feira

Grande parte das escolas particulares do Rio Grande do Sul iniciaram seu ano letivo nesta segunda-feira (13). Conforme levantamento feito pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS), a maioria das instituições do Estado tem seu retorno marcado para acontecer entre os dias 13 e 22 de fevereiro. Porém, cada instituição tem autonomia para definir seu calendário, desde que cumpra os 200 dias letivos, previstos em lei.

“As expectativas para o retorno às aulas são muito positivas, por dois motivos principais. Neste início de ano, estamos com informações de que muitas escolas têm números de matriculas semelhantes aos apresentados no período pré-pandemia ou até mesmo com um aumento, algumas chegando a 5%. O segundo ponto que nos traz grandes expectativas é que ao acompanharmos as instituições notamos uma preocupação intensa com a capacitação dos professores e do ensino para com novos métodos e tecnologias. São as evidências de que teremos um belo ano de 2023”, relata o presidente do Sindicato do Ensino Privado (Sinepe/RS), Oswaldo Dalpiaz

Atualmente, a rede privada gaúcha conta com cerca de 850 instituições e aproximadamente 426 mil alunos matriculados na educação básica e 414 mil na educação superior, conforme dados do último Censo do Ministério da Educação.

Assim como a escolha efetiva do retorno das aulas, cada instituição fica livre também para receber os alunos do modo que preferir. No colégio Romano Senhor Bom Jesus, localizado no bairro Jardim Itú, ocorreu com um acolhimento dos estudantes em cada um dos turnos, manhã e tarde.

"Os alunos da Educação Infantil e primeiros anos do fundamental I, tiveram horário especial, período de adaptação à nova rotina, pois, para muitos, é a primeira vez no colégio. Hoje, por ser um dia muito especial, o primeiro dia letivo, todos foram recebidos com picolés de frutas para refrescar este alegre retorno. E para nossa alegria, nossos estudantes aderiram efetivamente o primeiro dia de aula", relata diretora Noelci de Barros.

“Nossa expectativa sempre é a melhor, que seja um ano leve na convivência, respeito a todas as diferenças, foco nas relações humanas, respeito, forte na educação, pois primamos pela qualidade, com sustentabilidade e responsabilidade social”, finaliza a educadora.