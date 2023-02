EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para Grêmio x Avenida

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Grêmio e Avenida, pelo Campeonato Gaúcho, que acontece neste domingo, 12, às 16h, na Arena do Grêmio. A abertura dos portões está marcada para as 14h.

Duas linhas especiais de ônibus e uma linha de lotação começam a circular a partir das 14h:

Linha F04 Futebol Arena – Cinco veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 14h. Após a disputa, oito carros partirão do terminal Padre Leopoldo Brentano, com desembarque no Largo Glênio Peres.

Linha T2.3 Arena – Cinco veículos sairão da rua Peri Machado, com a primeira viagem às 13h20. No término da partida, o embarque de sete carros será no Terminal Padre Leopoldo Brentano em direção à rua Peri Machado.

Lotação: A partir das 14h, a linha 60.4 – Parque Humaitá sai do terminal Sete de Setembro até a avenida A. J. Renner. Após a partida, a linha sai da avenida Padre Leopoldo Brentano em direção ao Centro.

As informações sobre trânsito serão divulgadas no perfil do Twitter @EPTC_POA