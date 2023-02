Prefeitura entrega 68 matrículas a moradores da Lomba do Pinheiro

A segunda entrega de matrículas do ano ocorreu na manhã deste sábado (11) onde 68 moradores do Loteamento Quinta do Portal, na Lomba do Pinheiro, receberam o documento de posse dos seus imóveis. O ato, realizado na Escola de Educação Infantil Portal Encantado, teve a presença do secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.

O Loteamento Quinta do Portal já está na quarta fase de Reurb, totalizando 409 lotes regularizados. De acordo o secretário André Machado, a meta para este ano é regularizar 2 mil lotes, o dobro dos anos anteriores. “Vamos trabalhar dobrado para conseguir entregar mais títulos neste ano, transformando nosso município, cada vez mais, em uma cidade formal. Essa é a garantia do futuro de vocês,” ressaltou Machado. O secretário também agradeceu o apoio da comunidade para a realização do trabalho das equipes do Demhab no local.

Para Jairo Pereira, líder comunitário da região e conselheiro do Orçamento Participativo, a entrega de matrículas na Quinta do Portal é a continuação de um trabalho de muitas mãos. “Um agradecimento a todos que ajudaram na luta da regularização fundiária na nossa comunidade,” ressaltou o conselheiro.

Com as duas entregas deste sábado, a soma de lotes regularizados na Capital, desde o início da gestão, é de 2.103. O processo de regularização do Quinta do Portal foi conduzido pela Procuradoria de Assistência e Regularização Fundiária (Parf) da Procuradoria-Geral do Município (PGM). A entrega da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) aos moradores garante que, a partir deste ato, cada um tenha a propriedade do seu imóvel.

Também participaram do ato o diretor-adjunto do Demhab, Luky Vieira; conselheiros do Orçamento Participativo, vereadores, lideranças comunitárias, servidores do Demhab/SMHARF, servidores da PGM e o coordenador das subprefeituras, Pingo Vilar.