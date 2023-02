Primeiro mês de 2023 registra queda nos feminicídios no Rio Grande do Sul

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul divulgou nesta sexta-feira os indicadores criminais do Estado no mês de janeiro. O relatório aponta que foram registrados 9 casos de feminicído, uma queda de 18,2%.

O número é o menor para o mês de janeiro nos últimos 4 anos. Outro apontamento feito pelo documento é que, das 9 vítimas do crime no mês, nenhuma possuía medida protetiva vigente. A lei do feminicídio existe desde 2015 e, em dezembro do ano passado, foi inaugurada a Delegacia Online da Mulher. O objetivo do órgão é facilitar denúncias de violência.

Além dos dados sobre feminicídio os indicadores levantaram dados sobre outros crimes. Janeiro também foi marcado pelo registro dos menores indicadores criminais da série histórica de abigeato e ataques a banco e a transporte coletivo.