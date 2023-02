Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 4 a 10 de fevereiro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 4 e 10 de fevereiro de 2023. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.

Terreno onde será o futuro empreendimento da bandeira de SC fica na avenida Assis Brasil. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Luiza Prado/JC.

O grupo Passarela informou, por nota, que vai abrir seu primeiro atacarejo da bandeira Via na Capital em 2023. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Grupo Passarela/Divulgação/JC,

Com cerca de 50m², a casa é equipada com quarto privativo, sala, cozinha completa, banheiro e deck e está localizada no meio da fazenda da família em São Francisco de Paula. Matéria: Giovanna Sommariva (Geração E). Foto: Farmberry/Divulgação/JC.

Maior produtor de azeite do Brasil, o Rio Grande do Sul vem se notabilizando também por abrigar olivais e lagares reconhecidos internacionalmente pela qualidade de seus produtos extravirgens. Matéria: Cláudio Medaglia. Foto: Prosperato/Divulgação/JC.

O Jornal do Comércio preparou uma lista de sete lugares onde é possível passar o dia e tomar banho de piscina, vivenciar momentos junto à natureza e praticar diversas atividades. Matéria: Luciane Medeiros. Foto: Reprodução/JC.