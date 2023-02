DNIT alerta para estreitamento de pista devido a obras na BR-116 neste sábado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) alerta para serviço de deslocamento de poste com rede energizada no canteiro central da rodovia BR-116/RS, em São Leopoldo (km 244), no próximo sábado (11), das 7h30min às 12 horas. Será necessário o estreitamento de uma pista, no sentido interior-capital.

A operação integra as obras do Lote 1 das melhorias operacionais e de segurança viária do segmento entre Novo Hamburgo e Porto Alegre da BR-116/RS. A execução destas atividades é fundamental para o início das atividades de terraplenagem e pavimentação do canteiro central, viabilizando a implantação da 3ª faixa de tráfego da rodovia.

Os locais contam com sinalização ostensiva, como placas indicativas e cones, visando à segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços serão adiados.