Sol predomina em todas as regiões do RS nesta sexta-feira

A tendência é que o tempo fique ainda mais seco nesta sexta-feira (10) no Rio Grande do Sul. O sol predomina em todas as regiões gaúchas ao longo do dia.

Ainda assim, a expectativa é de que possa voltar a chover de forma isolada e passageira, típica de verão, entre a tarde e a noite.

As temperaturas deve subir, com máximas entre 36 e 38°C entre o Centro e o Oeste do Estado. No Litoral Norte, o dia será de sol e calor, mas com o vento ganhando força à tarde de Nordeste.

Em Porto Alegre, o predomínio de sol pode causar aquecimento e sensação de calor. Também pode ocorrer chuva isolada. No fim de semana, o tempo fica firme e ensolarado, com previsão de calor intenso, sobretudo, no domingo (12). Os temporais podem voltar a ocorrer na Capital na terça-feira (14).

Confira as temperaturas mínimas e máximas para esta sexta-feira (10):

RIO GRANDE DO SUL

Mínima: 13°C

Máxima: 38°C

PORTO ALEGRE

Mínima: 21°C

Máxima: 33°C