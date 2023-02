Doses bivalentes contra a Covid-19 serão enviadas nesta sexta-feira aos municípios

O Rio Grande do Sul recebeu nesta quinta-feira (9) o primeiro lote da vacina bivalente contra a Covid-19. São 32,4 mil doses do imunizante da Pfizer. A distribuição aos municípios será feita já nesta sexta-feira (10), para que na próxima semana, a imunização comece com foco nos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência.

O lote chegou no final da manhã à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, onde de imediato já foram iniciados os trabalhos de separação para as 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS). De lá, nesta sexta, acontece o envio para a Capital e Interior do Estado. Assim que as doses chegarem nas CRS, haverá divisão para que os municípios façam a coleta dos seus respectivos frascos.

Neste primeiro momento, a vacinação deve ocorrer de forma extramuro, ou seja, com as equipes de saúde dos municípios indo até as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). Essa etapa será uma antecipação do que o Ministério da Saúde definiu como Fase 1, que inclui pessoas de 70 anos ou mais, imunocomprometidos e comunidades indígenas. Esses, deverão ser atendidos conforme a chegada de novas remessas com a imunização sendo ofertada nas Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, novos lotes estão programados para os dias 11 (226,8 mil doses), 18 de fevereiro (324 mil doses) e 1º de março (672,7 mil doses).