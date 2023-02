Obras para construção de viaduto na ERS-115 iniciam em Gramado

Teve inicio, no dia primeiro de fevereiro, a construção de um viaduto na ERS-115, próximo do acesso com a ERS-373 e da Avenida do Trabalhador, na localidade de Várzea Grande, no município de Gramado. A obra, realizada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) deve custar R$ 4,3 milhões — recursos oriundos de praça de pedágio — e a expectativa é que seja concluída em quatro meses.

Segundo o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, viaduto tem como finalidade o encurtamento de distâncias ao setor produtivo e aos turistas. Além disso, a construção trará mais segurança a motoristas e pedestres.

De acordo com o diretor técnico da EGR, Luis Fernando Vanacôr, até o momento, já foi concluída a execução das estacas da fundação do viaduto. Ele detalha ainda que na etapa seguinte está prevista a execução dos blocos da fundação.

O viaduto será construído em estrutura mista, ou seja, com as vigas de aço e a estrutura em concreto armado. Ele terá um vão de 26 metros entre as extremidades, 12 metros de largura e 5,5 metros de altura. A execução está a cargo do Consórcio DWDB.