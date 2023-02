Quinta-feira será de calor e pancadas de chuva no RS

O clima deve ser instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (9). O sol deve ser predominante no período da manhã, e as temperaturas matutinas ficarão entre entre 16 e 18°C na maioria das regiões. Durante a tarde, o cenário muda, e o Estado deve enfrentar abafamento intenso e pancadas isoladas e passageiras de chuva. Há, entretanto, possibilidade de temporais breves. As informações são da MetSul Meteorologia.