RS recebe 32,4 mil doses da vacina bivalente contra Covid-19 nesta quinta-feira

Uma expectativa criada pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) ainda no ano passado será alcançada nesta quinta-feira, com a chegada do primeiro lote da vacina bivalente contra Covid-19 no Rio Grande do Sul. Inicialmente serão 32,4 mil doses do imunobiológico da Pfizer. O horário de chegada dos imunizantes ainda não foi confirmado.

A distribuição aos municípios deve ocorrer nos próximos dias. Segundo o Ministério da Saúde, dois novos lotes estão previstos para fevereiro nos dias 11 e 18 com, respectivamente, 226,8 mil doses e 324 mil doses. O terceiro lote, no entanto, deve chegar no dia 1º de março, com 672.774 doses do imunizante.

“A vacina bivalente é ainda mais potente e também representa proteção. Nosso esforço é para alcançarmos o maior número possível de pessoas”, afirma a secretária da Saúde, Arita Bergmann. O imunizante oferece proteção contra a variante original do coronavírus e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo as variantes de preocupação da Ômicron.

Conforme o governo do Estado, no primeiro momento, a vacinação deve ocorrer de forma extraturno, ou seja, as equipes de saúde dos municípios irão até as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). Conforme a entrega dos próximos lotes, o esquema deve passar também a prever a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde e contemplar os demais grupos prioritários.

As vacinas bivalentes Pfizer estão recomendadas para pessoas com 12 ou mais anos de idade que se enquadrem nos grupos prioritários, de forma escalonada, considerando o cronograma de entrega das doses. De imediato, poderão receber a vacina pessoas de 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos, abrigados e os trabalhadores dessas instituições, além de imunocomprometidos, pessoas pertencentes a comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Posteriormente, a ordem será a seguinte: pessoas de 60 a 69 anos de idade; gestantes e puérperas; trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência permanente. Ao todo, no RS, mais de três milhões de pessoas fazem parte desses grupos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde para as primeiras cinco fases.

O esquema vacinal para os grupos prioritários será de uma dose da vacina bivalente (reforço) para as pessoas que apresentarem, pelo menos, o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.