UFPel oferta 2,7 mil vagas de graduação pelo SISU

A divulgação dos resultados do ENEM 2022 acontece nesta quinta-feira (9) , e as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ocorrerem entre os dias 16 e 24 de fevereiro. Para essa primeira edição do Sisu 2023, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) divulgou que irá disponibilizar 2.773 vagas.

Os interessados poderão concorrer a vagas em 82 cursos da Instituição. Entre eles, serão ofertados três novos cursos: Comércio Exterior, Design de Jogos e Letras Libras/Literatura Surda. As vagas podem ser consultadas no Termo de Adesão.

Poderão participar estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), obtiveram nota na prova de redação maior do que zero e não declararam estar na condição de treineiro ao se inscrever no Enem.

Cronograma do SISU 2023/1:

Inscrições: 16 a 24 de fevereiro

Resultado da Chamada regular: 28 de fevereiro

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular: 02 a 08 de março

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 28 de fevereiro a 08 de março

Convocação dos candidatos da lista de espera: a partir de 13 de março