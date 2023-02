Daer finaliza construção de três trechos de terceira faixa na RSC-153

Três das 12 terceiras faixas projetadas para melhorar o tráfego na RSC-153, entre Passo Fundo e Tio Hugo, já estão concluídas. Duas delas estão localizadas no lado esquerdo da rodovia, nos quilômetros 135 e 142, e a outra, no lado direito, no quilômetro 138. Ao todo, serão construídos 14,08 quilômetros de novas pistas, com entradas e saídas específicas.

O investimento da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), é de aproximadamente R$ 21,3 milhões. “Esse recurso está sendo disponibilizado pelo Governo do Estado, para que consigamos agilizar o fluxo de veículos, evitando a formação de comboios e as ultrapassagens perigosas, que podem colocar a vida dos motoristas em risco”, explica o secretário, Juvir Costella.

As obras na rodovia começaram no segundo semestre de 2022 e até abril deste ano devem ser entregues as demais pistas, que já estão em construção. Elas estão localizadas no lado direito, entre os quilômetros 144 e 145, e, no lado esquerdo, entre os quilômetros 147 e 146.