Gramado terá festival com 170 assadores do Brasil e do Uruguai

Um evento onde o grande protagonista é o churrasco nas suas mais variadas técnicas de assado. Mais de 170 assadores de todo Brasil chegam à Serra Gaúcha no dia 11 de março para um evento que pretende reunir mais de 3,5 mil pessoas em uma experiência que reúne a arte do fogo, boa gastronomia, cutelaria, bebida e muita música.

Estão confirmados os melhores assadores do país vindos do RS, SC, SP, RJ e do Uruguai. O público poderá, durante sete horas, provar os diferentes cortes de carnes nobres preparadas pelos assadores em 12 estações de assados. O visitante pode se servir à vontade já que o evento é open de churras e open de chope.

A organização do evento espera que em sete horas sejam consumidas mais de 3 toneladas de carne e 10 mil litros de chope. Em uma área de mais de 3 mil metros quadrados na comunidade da Serra Grande em Gramado, na chamada Arena SG- ao lado da cutelaria SG, a estrutura coberta contará com a distribuição das 12 estações de assados com cortes variados de carnes que vão desde o tradicional costelão ao cordeiro, assim como estação vegana.

Outra atração do festival este ano é a estação que vai assar um boi inteiro da raça Angus, com 320 kg. Exigindo muita técnica dos assadores, esta promete ser uma das grandes atrações do evento.

Cerca de 80 torneiras de chope, das mais diversas marcas também ficam espalhadas por todo o circuito de open bar e open churras.

A Confraria SG em Gramado, que ocorre na Serra Grande, iniciou pequena em 2018 justamente com o foco de receber amigos que amam a experiência da arte do churrasco e da cutelaria. De lá para cá o evento ganhou uma proporção inesperada. Em 2022 foram mais de 4 mil pessoas no evento.

“Quando começamos o evento lá em 2018, antes da pandemia, não esperávamos este grande crescimento. Tivemos que nos adaptar, tornar ele um evento que ocorre duas vezes ao ano devido a grande demanda, e também trabalhar muito na captação de parceiros nacionais e internacionais qualificando a entrega da experiência ao visitante. Após a pandemia, o público se torna ainda mais interessado no perfil do evento. Hoje, temos a participação das principais marcas de carnes nobres e bebidas do país já confirmadas em Gramado para 2023”, conta Maciel Burttet, empresário proprietário da Facas SG, empresa de Gramado que assina o evento junto com Fernando Schimanoski, um dos melhores assadores do país e campeão do BBQ Brasil.

“Hoje participo de festivais por todo país. A Confraria SG é uma das principais do Brasil, seguramente entre os quatro melhores. Esta posição é muito pela qualidade do que trazemos nas estações, carnes e cortes, com as principais e mais conceituadas marcas além, claro, de trazer para Gramado os melhores assadores do Brasil”, fala Fernando Shimanoski.

A grande atração é a gastronomia com as estações de churrasco mas, os visitantes também poderão contar com música de qualidade com Dj, pagode e o show nacional de Guilherme e Santiago. O evento terá ainda exposição de produtos, área kids, área VIP, estacionamento para van e ônibus e cerca de 2 mil vagas para automóveis.

Os ingressos já estão à venda no 1º lote com e podem ser adquiridos online no site: www.confrariasg.com.br.