Rio Grande do Sul tem tempo aberto e máxima ao redor dos 38°C nesta terça

O Rio Grande do Sul terá o predomínio de massa de ar muito seco atuando sobre o seu território nesta terça-feira (7). Com isso, o Estado terá tempo aberto ao longo do dia, enfrentando significativa amplitude térmica, com mínima de 10°C ao amanhecer e máxima ao redor dos 38°C durante a tarde. As informações são da MetSul Meteorologia.

O amanhecer terá temperatura mais amena, com mínima entre 16 e 18°C, e marcas ao redor de 10°C nos pontos de maior altitude do Estado. Durante a tarde, o céu continua claro e sem nuvens, com aquecimento rápido e forte sensação de calor.

É necessário atenção quanto aos baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente na Metade Oeste, onde poderão oscilar ao redor e abaixo de 15%. O vento se intensifica a tarde na faixa Leste.

Em Porto Alegre, o cenário não muda. O sol predomina ao longo desta terça-feira, com previsão de calor à tarde, e máxima podendo chegar aos 34°C. O vento poderá se intensificar trazendo ar fresco durante a noite.

A chuva só deve dar as caras na Capital gaúcha na quinta-feira (9), com chance de instabilidade isolada e passageira, típica de verão.

Confira as temperaturas mínimas e máximas:

RIO GRANDE DO SUL

Mínima: 10°C

Máxima: 38°C

PORTO ALEGRE

Mínima: 19°C

Máxima: 34°C