Governo Federal permite fuga de garimpeiros no território Yanomam

"Neste momento, estamos permitindo que essas pessoas saiam pelos seus próprios meios, mas não haverá apoio do governo Federal para que haja essa retirada, porque consideramos que há incompatibilidade entre a natureza criminosa da atividade com o eventual apoio (do governo federal)".

De acordo com Dino, os garimpeiros ilegais chegaram a solicitar o apoio do governo Federal para deixar a terra indígena. Eles alegam dificuldade para sair da região desde que a aeronáutica passou a realizar o controle do espaço aéreo e proibir que aeronaves utilizadas na atividade criminosa sobrevoassem o território.

O ministro também destacou que a fuga dos garimpeiros, permitida pelo governo, não representa um caminho de impunidade, embora as investigações tenham um foco prioritário. “Os financiadores, os donos dos garimpos ilegais e aqueles que fazem lavagem (de dinheiro). Claro que temos os executores de crimes ambientais - essas pessoas estão sendo identificadas por imagens e serão alvo do inquérito policial", disse.

A situação, no entanto, ainda é considerada complexa devido à proximidade dos criminosos com a população Yanomami. "Esse fluxo de saída está ocorrendo na casa dos milhares, há um monitoramento. A previsão é de que o fluxo aumente nos próximos dias. Estamos na expectativa de que 80% desse contingente de 15 mil pessoas tenha saído do território Yanomami", afirmou Dino nesta segunda-feira.

Neste começo de ano, cerca de 15 mil garimpeiros ilegais estavam no território Yanomami - o que representa um número maior do que o governo Federal consegue empregar no local. Para evitar que o uso da força sem planejamento piore a situação conflituosa entre os criminosos e os indígenas, o governo tem permitido a fuga de garimpeiros ilegais, sem efetuar prisões, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Mais de 500 policiais federais devem atuar na segunda fase da força-tarefa

Do total, 100 agentes da Força Nacional se deslocaram nesta segunda a Roraima, para reforçar a segurança das bases da Funai e dos postos de saúde próximos a Boa Vista. Na próxima quarta, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, viajará com os comandantes Tomás Paiva (Exército), Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) a Roraima, para dar prosseguimento às ações da força-tarefa montada pelo governo para a desarticulação do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

Desde a última quarta, a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza o controle do espaço aéreo do território. O objetivo é impedir a logística de abastecimento das atividades criminosas. Os garimpeiros passaram a enfrentar inflação nos preços dos voos clandestinos de helicóptero para deixar o território, cobrados pelos próprios garimpeiros detentores de aeronaves. Um único voo passou a custar R$ 15 mil por pessoa, conforme relatos de invasores levados em conta no monitoramento feito pela Polícia Federal (PF).

Parte dos garimpeiros tenta chegar à Venezuela, segundo integrantes da PF, e há movimentos de fuga voltados até mesmo para a Guiana, distante da terra indígena. Uma das regiões mais atingidas pela crise de saúde, com explosão de casos de malária e desnutrição grave, é Auaris, que fica próxima da fronteira. O garimpo ilegal de ouro avançou tanto, com a conivência e o estímulo do governo Jair Bolsonaro (PL), que chegou até comunidades de Auaris.

O governo Bolsonaro viu a crise escalar e atingir o ápice em 2022, o ano em que mais de 20 mil invasores intensificaram o garimpo ilegal e consolidaram o avanço dos pontos de exploração rumo a áreas de aldeias antes distantes dos garimpeiros, com a conivência do governo.

Também no ano passado houve uma crise no fornecimento de medicamentos básicos aos indígenas, como vermífugos para as crianças, com suspeita de fraude e corrupção no contrato assinado pela gestão Bolsonaro.

No último dia 20, o atual governo declarou estado de emergência em saúde pública e criou um comitê de coordenação para enfrentamento à desassistência sanitária na terra Yanomami. Devido ao grave quadro de desidratação e desnutrição, uma criança de um ano e cinco meses morreu, neste domingo, na região de Surucucu, em Roraima. O menino, pertencente à comunidade de Pahayd, na região do Haxiu, foi levado ao posto de Surucucu no sábado à noite, mas deveria ser transferido para um hospital em Boa Vista, na capital de Roraima.