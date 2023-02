Tampinha Legal cresceu aproximadamente 50% no último ano

O Tampinha Legal, maior programa socioambiental de caráter educativo em Economia Circular da indústria de transformação do plástico da América Latina, teve um crescimento expressivo no último ano. O programa repassou para as entidades assistenciais mais de R$2,5 milhões até janeiro de 2023, aproximadamente 50% mais do que o valor repassado no mesmo período do ano anterior. Segundo a gerente do Instituto SustenPlást, Simara Souza, o aumento significativo se deve, justamente, à missão do programa.

“Ao observarmos este crescimento, conseguimos afirmar que estamos no caminho certo. O Tampinha Legal tem como objetivo aumentar os níveis de esclarecimento quanto ao destino adequado dos resíduos plásticos e aumentar 50% em um ano é a confirmação de que estamos tendo sucesso”, afirma.

Atualmente o Tampinha Legal possui 3.149 pontos de coleta distribuídos pelos estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Goiás e no Distrito Federal. “O aumento dos pontos de coleta do Tampinha Legal é a consequência do engajamento de todos os segmentos da sociedade. As pessoas compreendem que plástico vale dinheiro porque é 100% reciclável. É tão simples e fácil impactar positivamente nas vidas de tantas famílias através do Tampinha Legal que todos querem participar", explica Simara Souza.

O Tampinha Legal atende aos quesitos de ESG, Logística Reversa e ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Com os recursos obtidos através do programa, as entidades assistenciais podem adquirir medicamentos, alimentos, equipamentos, ração animal e/ou materiais escolares, bem como custear tratamentos e exames de saúde humana e animal, melhorias em suas sedes, entre outras ações.