Projeto Férias no Museu começa nesta segunda-feira

O projeto Férias no Museu inicia nesta segunda-feira (6) com uma visita ao Museu Centro Histórico Cultural da Santa Casa e contação de histórias no prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa. As atividades gratuitas ocorrem até domingo (12) e são direcionadas a crianças e adolescentes, dos 4 aos 18 anos.

A ação é promovida pelo Movimento Porto Alegre Cidade Educadora, por meio da Rede Educativa de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre, e conta com apoio da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria.

As inscrições poderão ser realizadas previamente no Sympla ou diretamente nos locais onde acontecem as ações (chegada com 15 minutos de antecedência). As crianças até 12 anos devem ser acompanhadas por familiares ou responsáveis.

Confira a programação:

Segunda-feira, 6

Visita mediada e oficina modelando histórias

Público: 5 a 12 anos

Local: Museu Centro Histórico Cultural da Santa Casa - avenida Independência, 75

Horário: 10h às 11h30

Contação de história As Aventuras de Biblos

Público: 6 a 8 anos

Visita mediada e atividade pedagógica Mito ou Verdade sobre Tuberculose

Público: 12 a 18 anos

Local: avenida Independência, 270 - prédio histórico do Hospital Beneficência Portuguesa de Porto Alegre

Horário: 14h às 16h

Terça-feira, 7

Visita mediada, exibição de filme, exercício audiovisual

Público: 10 a 14 anos

Local: Cinemateca Capitólio - rua Demétrio Ribeiro,1085 - Centro Histórico

Horário: 10h às 12h

Estação Verão: contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas

Público: 7 a 12 anos

Local: Museu da UFRGS, avenida Osvaldo Aranha, 277

Horário: 15h às 17h

Quarta-feira, 8

Caça ao Livro – atividade lúdica e visita ao museu

Público: 6 a 12 anos, com acompanhamento de responsáveis

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim J. Felizardo, rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa

Horário: 10h às 11h30

Brincando com as palavras - visita mediada, contação de história e oficina artística

Público: 4 a 12 anos

Local: Centro Cultural da UFRGS, rua Eng.Luiz Englert, 333

Horário: 14h às 15h

Estação Verão: contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas

Público: 7 a 12 anos

Endereço: Museu da UFRGS, na avenida Osvaldo Aranha, 277

Horário: 15h às 17h

Quinta-feira, 9

Brincando com as palavras: visita mediada, contação de história e oficina artística

Público: 4 a 12 anos

Local: Centro Cultural da UFRGS, rua: Eng.Luiz Englert, 333

Horário: 9h às 10h

Jogos pedagógicos com arte: atividades lúdicas com jogos de arte e educação

Público: 7 a 12 anos

Local: Centro de Documentação da Fundação Vera Chaves Barcellos, avenida Julio de Castilhos, 159/6° andar

Horário: 10 às 12h

Estação Verão: contação de histórias, jogos, visita a exposição, oficinas

Público: 7 a 12 anos

Local: Museu da UFRGS, avenida Osvaldo Aranha, 277

Horário: 14h às 16h

Sexta-feira, 10

Jogos Lúdicos na Sala dos Pomares - visita mediada à exposição Haverá Consequências com atividades lúdicas no jardim

Público: 12 a 18 anos

Local: Fundação Vera Chaves Barcellos - Viamão

Horário: 9 às 12h

Visita mediada ao museu e oficina modelando histórias

Público: 5 a 12 anos

Local: Museu Militar do Comando Militar do Sul, rua dos Andradas, 630 - Centro Histórico

Horário: 10h às 12h

Visita mediada ao museu, contação de histórias, atividades práticas com desenho e pintura sobre os acervos

Público: 7 a 12 anos

Local: Museu Júlio de Castilhos - Duque de Caxias, 1205

Horário: 14h às 16h

Sábado, 11

Os sons da história: contação de histórias com sonoplastia produzida pelas crianças e visita lúdica à exposição

Público: 4 a 7 anos

Local: Museu da Comunicação Hipólito J. Costa, rua dos Andradas, 959 - Centro Histórico

Horário: 14h às 16h

Domingo, 12

Mediação arquitetônica do prédio que em 2023 completa 15 anos

Público: 12 a 18 anos

Local: Fundação Iberê Camargo, avenida Padre Cacique, 2000

Horário: 14h às 16h