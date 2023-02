Balada Segura completa 12 anos com ação no Litoral Norte

A Balada Segura está completando 12 anos de atuação contra a alcoolemia ao volante. A celebração aconteceu na noite de sexta-feira (3) para sábado, no município de Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Na ação, agentes do DetranRS buscaram por meio do diálogo apresentar a motoristas e demais cidadãos o risco da combinação entre álcool e direção e outros comportamentos perigosos. Aqueles condutores que zeraram o etilômetro receberam bolinhos comemorativos pelos 12 anos da Balada.

A ação comemorativa de aniversário será repetida na blitz deste sábado (4) à noite, em outro ponto do Litoral, integrando a Operação RS Verão Total 2022-2023.

Desde a primeira edição, ocorrida em 4 de fevereiro de 2011 no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, até o início de fevereiro deste ano, os agentes do DetranRS que atuam na Balada Segura já realizaram mais de 15 mil blitze, com 932.375 condutores abordados, 880.048 testes de etilômetro realizados e 19.743 autuações por alcoolemia (teste positivo) e 52.327 por recusa à realização do bafômetro.

Atualmente a Balada alcança 38 municípios conveniados, além dos compreendidos no Litoral durante a temporada de verão. É coordenada pelo DetranRS, em parceria com Polícia Civil, Brigada Militar e prefeituras.

Desde o início da Operação RS Verão Total, em 16 de dezembro, até 2 de fevereiro, foram realizadas 37 blitze, 4.525 abordagens e 547 autuações por alcoolemia ou por recusa (12%).