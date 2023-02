Corsan finaliza conserto de adutora em Gravataí

Conforme nota da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), a empresa concluiu na noite desta sexta-feira (3) o conserto da adutora na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Gravataí. Os bombeamentos foram retomados por volta da meia-noite, dando início à normalização gradual do abastecimento. A previsão de restabelecimento total é durante o sábado (4).

Podem ser afetados os bairros Arvoredo, Auxiliadora, Baln. Passo das Canoas, Bela Vista, Boa Vista, Bonsucesso, Búzios, Castelo Branco, Centro, Cohab B, Cohab C, Conceição, Condomínio Renascença, Dakar, Diva Lessa de Jesus, Elcadiz, Everest, Guaianuba, Itacolomi, Jansen, Jaqueline, Jardim Suíço, Loteamento Res. Paradiso, Marrocos, Moradas do Lago, Morungava, Neópolis, Nova Conquista, Nova Conquista I, Nova Conquista II, Oriçó, Palermo, Parque do Búzios, Parque Ely, Parque Industrial, Passo das Pedras, Pôr do Sol, Rincão da Madalena, Rosa Maria, Salgado Filho, Santa Cruz, Santa Helena, São Geraldo, São Jerônimo, São Marcos, São Vicente, Timbaúva, União e Vila Nara. Para mais informações, os clientes podem acessear os canais de relacionamento da Corsan: app, site corsan.com.br (na Unidade de Atendimento Virtual) e telefone 0800.646.6444.