Final de semana deve ser de chuvas e ciclone no Estado, aponta boletim meteorológico

O Rio Grande do Sul deve enfrentar chuvas localizadas até domingo (5). As ocorrências de precipitação devem se concentrar no período da tarde, e são consequência da grande área de baixa pressão que atuará sobre o Estado. A previsão foi divulgada no Boletim Agrometeorológico nº 5/2023, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Emater/RS-Ascar e o Irga.