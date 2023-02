Três rodovias federais gaúchas terão manutenção em diversos trechos

A partir deste sábado (4), três rodovias federais no Rio Grande do Sul terão serviços de manutenção. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que os trabalhos serão realizados nas BRs 116, 290 e 471.

As intervenções nas rodovias seguem até o próximo sábado (11), de acordo com o trecho.

O departamento pede que os motoristas que passarem pela BR-116, entre o km 236 e km 241 da rodovia, próximo ao viaduto da Scharlau, em São Leopoldo, redobrem a atenção. Neste trecho, as equipes terceirizadas vão realizar serviços na rede de iluminação pública. As atividades serão executadas das 8h às 16h.

Outro ponto de atenção dos motoristas será na próxima semana na BR-290, em Porto Alegre, no km 99, no sentido interior/Capital. No trecho, será feito o o conserto emergencial de adutora na Ponte do Saco da Alemoa na quarta-feira (8), das 10h às 16h. Será necessário o bloqueio de uma das pistas de rolamento. Os locais contam com sinalização ostensiva, como placas indicativas e cones, visando à segurança e orientação aos usuários. Em caso de chuva, os serviços serão adiados.

Na BR-116, de segunda-feira a sábado, 6 a 11, das 8h30 às 17h, haverá intervenções no km 203 ao km 204,5 (Picada Café) com a realização de serviços de limpeza e valas, em ambos os sentidos. No km 222 ao km 234, em Dois Irmãos a Ivoti, serão feitos os serviços de roçada, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos.

No km 242 ao km 254 de São Leopoldo a Sapucaia do Sul, os serviços serão de roçada, limpeza de canaletas e meio-fio, em ambos os sentidos. No km 234 ao km 245, Ivoti a São Leopoldo, a programação prevê a realização de serviços de pavimentação, em ambos os sentidos. De segunda-feira a sábado, 6 a 11/02, das 21h às 6h, do km 242,3 ao km 252 (Novo Hamburgo a São Leopoldo) será feito o serviço de microrrevestimento, sentido interior/Capital. Na BR 116 (Sul), de segunda-feira a sábado, 6 a 11/2,– das 8h às 18h) e no km 290 a km 400,5 (Guaíba a Camaquã) será a vez dos serviços de conservação, em ambos os sentidos.

Na BR-290, de segunda-feira a sábado, de 6 a 11/2, das 8h às 18h, km 98 ao km 112 em Porto Alegre, haverá a realização dos serviços de conservação, em ambos os sentidos. No km 268 ao km 272 em Cachoeira do Sul, será feito a aplicação de microrrevestimento, em ambos os sentidos e no km 250 ao km 253 (Cachoeira do Sul) é a vez da realização do serviço de reparos do pavimento com concreto betuminoso usinado a quente em ambos os sentidos. No km 255 ao km 280, em Cachoeira do Sul, haverá a realização de roçada da faixa de domínio, em ambos os sentidos.

Na BR-471, de segunda-feira a sábado, 6 a 11/02, das 8h30 às 17h, haverá serviços no km 142,8 ao km 192,7 (Santa Cruz do Sul a Pantano Grande) com a realização de serviços de conservação rotineira, em ambos os sentidos. No km 155,9 ao km 156,6 (Rio Pardo), é a vez dos serviços de fresagem contínua e recomposição de asfalto (em frente a Afubra), em ambos os sentidos.