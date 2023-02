Moradores do Morro da Cruz, em Porto Alegre, lamentam demora no reabastecimento de água

Com as melhorias realizadas Dias ensolarados e temperaturas altas, com máxima próxima de 40ºC, marcaram o mês de janeiro em Porto Alegre e Região Metropolitana.pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) no abastecimento de água do Morro da Cruz, na Zona Leste, a expectativa dos moradores era de que não faltasse água neste verão. No entanto, residentes da região ainda relatam demora de reabastecimento em casos eventuais.

"Por conta de toda aquela mobilização que teve no ano passado e pelas ações anunciadas pela prefeitura, tínhamos uma grande expectativa de melhorias neste verão, mas a realidade é que continua faltando água", conta a integrante da horta comunitária, Any Moraes.

No mês de janeiro, duas situações deixaram os moradores do Morro da Cruz sem água por mais de 24 horas. Com a troca dos postes de energia elétrica, realizada pela Ceee Grupo Equatorial, na rua 9 de junho, a rede do Dmae acabou afetada. "O ponto de colocação do poste fica muito próximo de onde passa a rede. Então, às vezes, durante a colocação, acabam quebrando alguma coisa. Dependendo da situação, acabamos demorando um pouco mais para conseguir fazer o conserto", explica o novo diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.

Com o temporal do último dia 21 de janeiro e a queda de um dos transformadores na rua Prof. Cristiano Fischer, a Estação de Bombeamento de Água Tratada do Morro Cruz parou de funcionar. Embora os moradores tenham acesso à água, o problema está na demora do reabastecimento. “Quando eles fazem uma manutenção e avisam que irá faltar água, leva quase um dia e meio para regularizar nas redes informais. O pessoal já está começando a utilizar a nova rede, mas o serviço não está finalizado”, conta o integrante da comissão de moradores Marcelo Santos de Souza.

Dos quase 6 mil metros de rede que devem receber novas tubulações, em um material mais resistente, que irá melhorar a pressão da água da região, 4,8 mil metros já estão instalados, o que corresponde a 80%. A previsão, conforme o Dmae, é concluir o serviço em até 30 dias.

A nova diretoria do Dmae dará continuidade ao trabalho realizado por Alexandre Garcia. "Nossa ideia é cumprir e ajustar algumas coisas que consideramos necessárias. No Morro da Cruz, vamos conseguir ajudar bastante a população", comenta Loss. De acordo com ele, há, em algumas regiões da cidade, uma parceria com o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) para levar a rede de água e esgoto. "O normal é que as estruturas cheguem antes das pessoas. Quando elas já estão lá, é mais difícil", complementa.