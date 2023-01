Previsão do tempo para o RS e Porto Alegre nesta segunda

O tempo no Rio Grande do Sul fica instável ao longo desta segunda-feira (30), com expectativa de refresco no começo da manhã.

O vento que ingressa do quadrante Sul promove um amanhecer mais ameno, com mínimas inferiores a 20°C em diversas regiões. Nos Campos de Cima da Serra, a temperatura poderá chegar a 10°C. As nuvens alternam com sol em partes da Metade Norte do Estado, com previsão de pancadas esparsas de chuva ao longo do dia. Pode chover forte no Oeste e Norte. Faz calor à tarde, com máximas ao redor de 32°C a 34°C, em muitas áreas.

Em Porto Alegre, em grande parte da semana, o sol aparece entre nuvens na Capital, com baixo potencial de chuva, que eventualmente ocorrerá isolada e na forma de pancadas. O calor retorna para o turno da tarde, com máximas acima de 30°C diariamente. Entre a sexta-feira e o sábado tem possibilidade de chuva.