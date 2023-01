Frente fria pode trazer mais chuvas a partir de domingo

A chegada de uma frente fria no domingo (29/1) pode trazer chuvas mais significativas para todo o Estado, principalmente para as regiões Leste e Nordeste, em municípios como Caxias do Sul e Cambará do Sul.

O prognóstico de chuvas indica que, até o final da próxima semana, os acumulados ficarão entre 10 mm e 50 mm em grande parte do Rio Grande do Sul.

As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico, elaborado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em parceria com a Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural (Ascar) e o Instituto Rio Grandense do Arroz.

O boletim também aborda a situação das culturas de soja, milho, arroz, feijão e pastagens, além das criações de bovinos e ovinos.